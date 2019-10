Dopo la vittoria per 2-1 contro il Leicester ad Anfield il Liverpool vola in classifica: prima a punteggio pieno (otto su otto) a +8 sul Manchester City che però deve ancora giocare (oggi alle 15.00 contro il Wolverhampton).



Stanno però facendo discutere in Inghilterra gli insulti (anche razzisti) che ha ricevuto nel post-partita Hamza Choudhury, centrocampista delle Foxes che, nel corso della gara contro i Reds si è reso protagonista di una brutta entrata ai danni di Momo Salah. I profili Instagram e Twitter del calciatore anglo-bengalese sono stati invasi di insulti e parole dure anche a sfondo razzista: "Sporco nero asiatico", "Che maiale, quello che hai fatto oggi non è calcio" o ancora "Nessun rispetto per te".



Il Leicester ha preso immediatamente le difese del classe '97 denunciando alle autorità e alle piattaforme social quanto avvenuto: "Siamo sgomenti per quanto accaduto. Cercheremo di far applicare le più dure azioni possibili verso i responsabili".

Lo stesso Klopp nel post-partita aveva duramente criticato l'entrata di Choudhury: "E' un gesto che davvero non capisco. Dovrebbe darsi una calmata. Non è la prima volta che si rendere protagonista di azioni del genere".