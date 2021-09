Jessica, moglie di Ciro, attaccante della, si sfoga sui social dopo aver ricevuto offese da un utente: "Quando leggo certe cose, cerco sempre di approfondire un pochino e soprattutto cerco di capire il motivo per il quale una persona arrivi e scriva determinate cose. La critica ci sta e non piacere a qualcuno è normale, ma quel che non è normale secondo me è quando si oltrepassa quel gradino che va a toccare la persona nel profondo, quando si tratta di salute verso te stesso, i figli, tuo marito. Vorrei capire perché dovete essere così cattivi? Sennò non si spiega"."​ Augurare delle cose brutte ad altre persone rende voi delle persone piccole, non uomini ma uomini piccoli. Il non piacere a tutti è normale, ma dal non piacere ad insultare una persona augurandogli ogni tipo di male ci passa tanto. Quindi mi riferisco a voi piccoli uomini perché siete veramente piccoli così, per augurare ad altre persone una malattia o quant'altro, ragionateci prima di dire certe cose perché un giorno in questa mia stessa situazione potrebbe esserci vostra figlia. Non credo che vi farebbe molto piacere".