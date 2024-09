Inter, 0' per Zielinski: l'acciacco estivo, la smania di Frattesi e la "regola" di Inzaghi sulle mezzali

Calciomercato/Getty

Non che fosse facile in partenza conquistare il posto da titolare in partenza, nemmeno per uno come Piotr Zielinski; eppure probabilmente sono in pochi quelli che si aspettavano zero minuti di gioco dopo le prime tre giornate di campionato. Proviamo allora a spiegarci come mai l'ex Napoli non ha ancora fatto il suo esordio ufficiale in maglia nerazzurra.



LO STOP ESTIVO - Innanzitutto Zielinski ha avuto un infortunio all'inizio di agosto. Nulla di grave, un risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra rimediato in amichevole contro il Pisa e smaltito in un paio di settimane, ma abbastanza per non essere disponibile alla prima di campionato contro il Genoa. Quindi non sono 0 minuti su 270 disponibili, ma 0 su 180.

L'inserimento di Zielinski, nei piani di Inzaghi, dovrebbe essere un po' sulla falsa riga di quello che è accaduto l'anno scorso con Frattesi; solo cheAnche perché Inzaghi non dà a vedere la minima intenzione di cambiare le sue gerarchie in fatto di titolari...Barella e Mkhitaryan,. Non si scappa, tre partite su tre da titolari per le due mezzali e per Calhanoglu in mezzo a loro. I tre, insieme, hanno inciso in ognuna delle prime tre giornate: assist Barella a Marassi, gol Calhanoglu col Lecce, assist Mkhitaryan e gol Barella con l'Atalanta. Frattesi ha risposto con un assist alla prima giornata, ma ancora non sembra abbastanza.

Uno potrebbe pensare: due le mezzali titolari, due le riserve da inserire nel secondo tempo. E invece, almeno nelle prime tre partite,Col Genoa è uscito l'armeno, nelle altre due gare l'italiano, e Zielinski è rimasto a guardare.E' ragionevole pensare che il polacco, che sarà impegnato con la Nazionale in questi giorni di sosta, possa debuttare ufficialmente domenica 15 settembre a Monza, oppure, al più tardi, tra l'esordio in Champions League in casa del Manchester City e il derby col Milan del 22 settembre.