Inter, 100 gol in Serie A per Lautaro: solo due nerazzurri hanno fatto meglio

Pronti, via e il capocannoniere del campionato sblocca il risultato nella sfida valida per il 26° turno di campionato, disputata al Via del Mare, tra Lecce e Inter: doppio errore della retroguardia Lecce: Touba rilancia male il pallone, Mkhitaryan lo offre ad Asllani che vede un corridoio per Lautaro. Facile resistenza sulla debole opposizione di Baschirotto, a tu per tu con Falcone il 10 nerazzurro non sbaglia. Lautaro diventa così il terzo straniero nella storia dell'Inter a segnare 100 gol in Serie A, dopo Nyers e Icardi.