L'edizione odierna de la Repubblica analizza le mosse di mercato dell'Inter degli ultimi anni e spiega come la società di corso Vittorio Emanuele abbia sperperato molte risorse economiche.



“Negli ultimi tre anni, l’Inter ha "bruciato" o quasi sul mercato 140 milioni di euro, 170 contando anche quei curiosi 30 milioni spesi per il giovanissimo Bastoni. Joao Mario e Gabigol, presi nel 2016, costarono 70 milioni. Con loro pure Ansaldi, Eder e Caprari, altri 28,5 milioni: nessuno di loro è più a Milano. Jovetic fu riscattato dal Monaco per 13,5 milioni nel 2017 . Quando arrivò Gagliaridni: 22 milioni totali, ma oggi il calciatore è sul mercato. Dopo una serie di ottime operazioni, in estate sono usciti altri 6,5 milioni per Karamoh: dopo un solo anno però il club ha preferito darlo in prestito che tenerlo”.