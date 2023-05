Difficile pensare di potersi presentare meglio all'Euroderby di ritorno, per l'Inter: sette vittorie consecutive, finale di Coppa Italia conquistata, andata della stracittadina di semifinale in Champions League vinta 0-2, Lukaku e Dzeko si alternano e segnano con continuità. A questo si deve aggiungere anche il recupero di Gosens, subentrato a Dimarco nel corso della gara vinta contro il Sassuolo, ieri, e a disposizione di Inzaghi dopo la brutta caduta contro la Lazio il 30 aprile. Dimarco è ben coperto in caso di imprevisti.



UNICO DUBBIO - Non dovrebbe essere della partita in ogni caso, men che meno dall'inizio, ma l'infortunio occorso a Joaquin Correa, uscito all'intervallo di Inter-Sassuolo per lasciare spazio a Lautaro Martinez, rischia di restringere il ventaglio delle opzioni del tecnico nerazzurro per la gara che vale la finale di Istanbul. L'affaticamento ai flessori della coscia destra dell'argentino verrà valutato per capire se sarà possibile convocarlo. Dzeko, a riposo per 90', è comunque pronto a riprendere il suo posto dopo il timbro che ha aperto le marcature mercoledì scorso.