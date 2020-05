22 anni fa a Parigi l'Inter alzò la sua terza Coppa Uefa al cielo battendo per 3-0 la Lazio. Una notte magica per i tifosi nerazzurri in cui Ronaldo si confermò il Fenomeno e fece impazzire anche Massimo Moratti che alzò al cielo il primo trofeo. Un evento celebrato anche dai profili sociale della Uefa. Vi ricordate quelle magie? Eccole nel nostro video.