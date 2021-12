L'Inter ha scelto Bremer come principale rinforzo per la difesa in vista della prossima stagione e ha 3 jolly da giocarsi per convincere il Torino a liberarlo. Il primo è quello Zinho Vanheusden che, ruolo su ruolo, andrebbe a dare al club granata una soluzione per l'immediata sostituzione. Poi ci sono le carte offensive Satriano e Pinamonti, con il primo che avrebbe una valutazione inferirore rispetto al difensore brasiliano, mentre il secondo di molto superiore e, di conseguenza, servirebbe trattare a lungo con il presidente Cairo.