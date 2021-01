Tre giovani che l'Inter non vorrebbe sacrificare potrebbero essere la chiave per arrivare all'acquisto dall'Atalanta del Papu Gomez. L'Inter è tornata indietro di qualche anno sul mercato e per completare colpi importanti è tornata a pensare al sacrificio di alcuni dei suoi gioielli usciti dalla Primavera. Secondo Tuttosport con l'Atalanta si sta parlando di Sebastiano Esposito, Gaetano Oristanio e Lorenzo Pirola. Il primo e l'ultimo sono in prestito in Serie B a Spal e Monza rispettivamente, ma non stanno trovando grande spazio.