Skriniar, Dzeko e Darmian. Sono questi i tre giocatori che l'Inter vuole provare a blindare il prima possibile e con il periodo di Natale come ultimatum. Lo riporta il Corriere dello Sport che sottolinea come, durante il mercato invernale di gennaio, i 3 potrebbero già firmare a zero con altri club e complicherebbero le trattative.