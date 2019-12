Non solo Fiorentina, Atalanta e Napoli, per Matteo Politano c'è anche un'altra pretendente, sempre dalla Serie A. Si tratta della Roma di Fonseca, che potrebbe cedere Under e sostituirlo proprio con l'ex Sassuolo, che però l'Inter vorrebbe utilizzare come merce di scambio per abbassare il prezzo dei cartellini di calciatori come Kulusevski e Chiesa, sempre sotto la lente d'ingrandimento di Ausilio e Marotta.