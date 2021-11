Simone Inzaghi è pronto a trasformare nuovamente la sua Inter con il turnover in vista della sfida di Champions contro lo Sheriff. È quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“A Tiraspol si cambia Ecco perché Inzaghi ha intenzione di continuare a ruotare gli uomini, per distribuire al meglio le energie. Rispetto alla sfida di ieri con l’Udinese, in Champions sono possibili cinque novità. Scontato il rientro in difesa di De Vrij, dove invece Dimarco potrebbe far rifiatare Bastoni. A destra Darmian rileverà Dumfries, mentre nel ruolo di mezzala potrebbe giocare Vidal: il cileno è in forma e anche sereno emotivamente. La sua esperienza potrebbe essere un’arma in più nella battaglia di Tiraspol, che si annuncia una di quelle gare in cui il cileno sa esaltarsi. E poi davanti riecco la coppia d’Europa Dzeko-Lautaro: il Toro è a caccia del primo gol stagionale in Europa, quale momento migliore pure per festeggiare il rinnovo”.