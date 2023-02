L'Inter si rifà in quattro o cinque. Secondo la Gazzetta dello Sport, in vista del prossimo mercato estivo sono nel mirino dei nerazzurri i difensori Chris Smalling (inglese della Roma), Evan Ndicka (francese dell'Eintracht Francoforte) e Caglar Soyuncu (turco del Leicester).



A centrocampo interessano l'ivoriano Kessie (Barcellona, ex Milan) e l'argentino Roberto Pereyra dell'Udinese.