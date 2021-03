Aprile sarà fondamentale per le ambizioni dell'Inter, se la prossima stagione vuole avere il tricolore cucito sulla maglia la squadra di Conte dovrà difendere o incrementare il vantaggio su Milan e Juventus, che non hanno ancora gettato la spugna.sarà necessario sfruttare la profondità della rosa. Servono giocatori in forma e lucidi, servirà curare i dettagli, con così tanti match in poco tempo il rischio caduta è dietro l'angolo.Si parte nel sabato di Pasqua, al Dall'Ara con il, quattro giorni dopo c'è il recupero del match contro il, rinviato sabato scorso per i troppi casi di Covid all'interno del gruppo nerazzurro. L'Inter tornerà in campo l'11 aprile a, prima di sfidare ilil 18, lonell'infrasettimanale del 21 e il, il 25 aprile. Tutti match da affrontare con il coltello tra i denti, un periodo al termine del quale sarà più chiara la corsa al titolo.Conte è preoccupato, il rinvio con il Sassuolo non ci voleva. In attesa di avere buone notizie da Handanovic, D'Ambrosio, de Vrij e Vecino, ancora positivi al tampone, aspetta il ritorno dei nazionali per il fare il punto. L'Inter a Bologna non può permettersi di ripartire con il freno a mano tirato, come già successo in questa stagionee nei primi tempi contro Torino e Crotone, sfide poi ribaltate nella ripresa. Sbagliare ora potrebbe complicare le cose.