Inter in campo all'indomani della sfida contro il Valencia. Antonio Conte ha schierato i giocatori meno impiegati ieri, tra cui Romelu, che ha segnato 4 gol. Scatenato il belga, al primo test in maglia nerazzurra. Di seguito il report ufficiale: "Questa mattina test amichevole per la prima squadra contro la Virtus Bergamo. Hanno disputato l'incontro i giocatori meno ultiizzati nel match di ieri sera a Valencia, insieme ad alcuni gocatori rimasti ad Appiano Gentile e ad altriPrimavera.".