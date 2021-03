Schermaglie nella trattativa fra Suning e Bc Partner per l'Inter. Pur giocando al rialzo l'advisor dei cinesi, Goldman Sachs vedrebbe di buon occhio la fumata bianca. Come si legge sul Corriere dello Sport, pare che il fondo inglese (deciso a entrare nel mondo del calcio) sia stato nel frattempo avvicinato da intermediari pronti a 'proporre' altre società: una francese (il Marsiglia?), una spagnola e altre due della Premier League. L'opzione Inter però in questo momento resta la preferita perché il lavoro già fatto è notevole.