Forte di 5 vittorie in 5 trasferte, l’Inter va a Bologna da favorita. Al Dall’Ara però, i rossoblù hanno perso solo una volta, per questo i nerazzurri non avranno vita facile pur partendo con i favori del pronostico, a 2.10. Il successo dei padroni di casa è a 3.50, stessa quota per la divisione della posta. Il 66% degli scommettitori ha puntato sulla vittoria interista. ​A trascinare l’Inter ci stanno pensando i suoi attaccanti, Lukaku e Lautaro Martinez: sono già 12 in10 giornate i gol messi assieme dalla coppia di bomber che, anche stavolta, dovrebbero timbrare il cartellino: il gol di entrambi è a 2.75.