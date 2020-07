Marotta dovrà mettere Conte nelle condizioni di fare un passo avanti. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come il mercato farà da ago della bilancia.



“Conte dovrà spingere la squadra a ottenere il massimo da questo finale di stagione, con il secondo posto in campionato e l’Europa League come obiettivi, e, dall’altro, la società si adopererà per mettere il tecnico nelle condizioni di compiere un altro passo avanti nella prossima stagione. Insomma, il mercato è destinato a fare da ago della bilancia. E fondamentale sarà trovare un equilibrio tra le differenti visioni interne”.