La chiave della sfida di ritorno di Coppa Italia tra Napoli e Inter potrebbe essere nei duelli uno contro uno. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come Conte potrebbe puntare su Young e Sanchez.



«Servivano più uno contro uno», disse a caldo l’allenatore dopo l’andata. Ashley Young ne garantisce decisamente di più di Biraghi (titolare a San Siro): l’inglese a sinistra può garantire più pericolosità in fase offensiva. E se poi servirà un grimaldello in più per far saltare la doppia linea difensiva si potrà ricorrere ancora alla variabile «Niño Maravilla», con le sue doti di dribbling e di dialogo con i compagni anche nello spazio di un monolocale. Conte nella settimana appena chiusa ha lavorato su principi tattici e situazioni di gioco, anche con una vera partita. Da domani, dopo due giorni di riposo, lo farà con ulteriore cura e intensità: la stima verso Gattuso è stata ribadita più volte, sicuramente si aspetta delle contromosse. Sulla motivazione dei suoi e sull’importanza del match, invece, non ha mai smesso di martellare. Nemmeno quando era chiuso in casa per il lockdown.