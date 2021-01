Tre tornanti per misurare le ambizioni dell'Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come le prossime sfide potrebbero convincere anche i più scaramantici a credere allo scudetto.



“Il lungo inseguimento allo scudetto passa dalle mille insidie seminate nel 2021. Così questa sfida di Marassi contro la Samp arriva prima della coppia terribile, Roma più Juve. Se l’Inter e Lautaro passeranno oltre questa tormenta, allora sì che anche l’ultimo degli scaramantici in casa Inter dovrà pronunciare la parola tabù: scudetto”.