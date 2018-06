Un periodo buio e difficile, durante il quale i tifosi non hanno fatto mancare il loro apporto alla squadra. E, come confermano i primi incoraggianti dati di vendita delle tessere, faranno lo stesso anche nella prossima stagione.Anche se i segnali premonitori sono altalenanti. E specialmente per il verdetto dell'Uefa, che ha rimandato i nerazzurri per il fair play finanziario. Così la Champions è un sogno realizzato, ma allo stesso tempo un Everest da scalare dal basso con una zavorra ai piedi: partendo dalla quarta fascia nel sorteggio dei gironi e con il grosso problema dei limiti alla lista dei calciatori utilizzabili in Europa.Un antipasto ci sarà già in estate con l'International Champions Cup: contro il Chelsea (fuori dalla Champions) sabato 28 luglio a Nizza e il 4 agosto a Lecce col Lione.@CriGiudici