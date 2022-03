è la certezza del presente e del futuro per la fascia sinistra, ma il laterale arrivato a gennaio dall'Atalanta non potrà essere l'unica alternativa a disposizione diin vista della prossima stagione. Il gioco delle coppie oggi vede il tedesco alternarsi conma in vista della prossima stagione, a partire dal futuro del croato, la società nerazzurra sta facendo grosse riflessioni.Senza ombra di dubbio quella di questa stagione è stata la migliore annata cheabbia disputato in nerazzurro e a maggior ragione da esterno a tutta fascia. Prestazioni che hanno convinto la dirigenza nerazzurra a cambiare i propri piani e a sedersi attorno a un tavolo con l'esterno croato per tche vorrebbe un triennale a 5 milioni annui, e le proposte nerazzurre che sono partite da 3,5 e sono salite a 4+ bonus, ma senza andare oltre i 2 anni di durata.Se Perisic troverà l'accordo per rinnovare, in Viale Della Liberazione sarebbero più che contenti e il mercato per la fascia mancina si chiuderebbe così, con anche Dimarco, all'occorrenza, utilizzabile in extremis. Se invece Perisic dovesse andar via, allora l'Inter non si farà trovare impreparata. Sondaggi sono stati avviati già a gennaio, ma anche in vista dell'estate con diversi profili come(obiettivo anche di Lazio e Roma),del Gladbach edell'Anderlecht, mentre dall'Argentina spingo anche perdel River Plate. Tutto a sinistra passa da Perisic, l'Inter aspetta di capire cosa il croato vorrà fare, ma non si farà trovare impreparata.