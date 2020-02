L'Inter è a Udine, dove domani sera gioca il posticipo di campionato. Oltre a Lautaro (squalificato anche per il derby di domenica prossima col Milan), Conte deve fare a meno di tre indisponibili, tutti a centrocampo: Sensi, Gagliardini e Borja Valero. Almeno per la panchina recupera Brozovic, tornato in gruppo ieri. Il regista croato (vertice basso) è in ballottaggio col danese Eriksen (vertice alto), pronto all'esordio in Serie A contro l'argentino De Paul, un altro elemento seguito dai nerazzurri. Sono sicuri di un posto da titolare Barella (match-winner contro la Fiorentina in Coppa Italia) e Vecino, ripescato dopo la trattativa non andata in porto con l'Everton di Ancelotti.



Questa situazione d'emergenza spiega il motivo per cui Conte aveva chiesto un altro centrocampista "di gamba". Per motivi di bilancio l'acquisto di Eriksen ha escluso quello di Vidal, rimasto a Barcellona. Negli ultimi giorni del mercato di gennaio i dirigenti nerazzurri hanno provato a trovare una soluzione low-cost. Come il cileno Aranguiz del Bayer Leverkusen (ancora fuori per un infortunio muscolare al polpaccio nella trasferta persa oggi a Hoffenheim) o lo slovacco Kucka, in gol nel pareggio del Parma a Cagliari. Ma entrambe le piste si sono chiuse quasi subito e così Conte si è dovuto "accontentare" di Eriksen: un grandissimo colpo, come confermato oggi in conferenza stampa dallo stesso allenatore dell'Inter.