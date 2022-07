Milan Skriniar non ha viaggiato per Lugano insieme al resto della squadra. Il difensore slovacco è rimasto a Milano e in queste ore sta pensando al suo futuro in un noto albergo in zona Repubblica. Skriniar è in riunione con gli intermediari che hanno imbastito la trattativa con il PSG e nelle prossime ore anche i dialoghi tra i francesi e l’Inter potrebbero trovare nuovi sbocchi, visto che fino a qualche giorno fa c’era ancora troppa distanza tra domanda e offerta.



CIFRE PIÙ BASSE - Stando alle ultime indiscrezioni, da viale della Liberazione sembrano disposti a uno sconto, non gli 80 milioni di richiesta iniziale e neanche gli 80 paventati qualche giorno fa in sede, quando Inzaghi e Marotta hanno presentato la nuova stagione. Inter e PSG proseguiranno nei dialoghi, nel frattempo anche Skriniar sembra ogni giorno più convinto della nuova destinazione.