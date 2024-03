Inter, accordo definito con Betsson ma lo sponsor non sarà Starcasinò: ecco cosa apparirà sulle maglie da gioco

Pasquale Guarro

Arrivano altre conferme in merito al nuovo accordo di sponsorizzazione dell’Inter, che a partire dal prossimo giugno si legherà al gruppo Betsson, realtà consolidata nel mondo delle scommesse sportive, da poco presente in Italia con la propria piattaforma di infotainent, la stessa che apparirà sulle maglie da gioco della società nerazzurra.



IL MAIN SPONSOR - L’attuale Paramount+ verrà dunque sostituito dalla scritta “Betsson.Sport”, sarà proprio questo il main sponsor che campeggerà sul petto per la stagione 2024/25 e per la durata di complessivi 5 anni, con un corrispettivo economico di circa 30 milioni di euro a favore dell’Inter per ogni singola stagione, più bonus in base alle prestazione della squadra al prossimo Mondiale per Club.