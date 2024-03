Inter, dall'infermeria: Calhanoglu ancora a parte. Niente visite per Frattesi

In calendario c’è prima la trasferta di Bologna, ma visto il cospicuo vantaggio accumulato, la testa dell’Inter è tutta per il ritorno di Champions a Madrid, dove l’Inter affronterà l’Atletico di Simeone. Giusto, quindi, immaginare un possibile turnover, ma propedeutico all’impegno internazionale, dove l’Inter avrà bisogno di tutti al 100%.



IL BOLLETTINO - Un obiettivo non banale se pensiamo che tre calciatori (Acerbi, Thuram, Calhanoglu) molto importanti stanno rientrando o stanno per rientrare da periodi di stop che hanno alterato la loro forma fisica. Dall’infermeria arrivano buone notizie per tutti o quasi: nell’allenamento di questa mattina si sono allenati tutti in gruppo fatta eccezione per Calhanoglu, che invece rientrerà domani. Frattesi non ha svolto esami clinici ed è a disposizione di Inzaghi, così come Acerbi e Thuram, che sono anche entrati in campo in occasione dell’ultima di campionato contro il Genoa.

RIFLESSIONI SU CALHANOGLU - A Bologna sarà necessario preparare tutti al fine di mettere minuti preziosi nelle gambe. Compito non semplice, soprattutto per Calhanoglu, che dovrà stringere parecchio la cinghia per presentarsi in condizione. Da capire se Inzaghi preferirà impiegare il turco fin dall’inizio della sfida del Dall’Ara i se invece opterà per la soluzione a gara in corso.