Inter, accordo raggiunto con Betsson: i dettagli del futuro main sponsor

Pasquale Guarro

L’Inter avanza con passi decisi verso il nuovo accordo commerciale che garantirà al club 30 milioni a stagione per i prossimi 5 anni. Al via del prossimo campionato, lo sponsor che campeggerà sulla maglia nerazzurra sarà legato al gruppo Betsson, in attesa che il decreto dignità riapra le collaborazioni dirette con agenzie di betting. Per adesso bisogna percorrere altre vie e infatti ciò che filtra è che Betsson si stia attrezzando per la creazione di una nuova piattaforma sul territorio italiano (Betsson Sport) e si vocifera che il testimonial possa essere Francesco Totti, volto molto riconoscibile nel panorama calcistico internazionale.



TRATTATIVA CON QATAR - Una svolta che ha sorpreso in molti, visti i dialoghi che per diversi mesi l’Inter ha intrattenuto con Qatar Airways, compagnia di bandiera che fin dal primo momento ha avuto mire espansionistiche, immaginando di poter diventare nel tempo main sponsor della società nerazzurra. La possibilità c’è stata, se ne è parlato a lungo, ma ciò che filtra da viale della Liberazione è che alla fine quell’offerta da 23 milioni di euro non sia mai arrivata e che l’unica proposta avanzata da Qatar Airways sia stata di circa 18 milioni di euro, formulata a voce, mai nero su bianco.



AFFONDO BETSSON - Scaduta la clausola con Qatar Airways, Betsson ha avuto margine per inserirsi nella trattativa con un affondo deciso e un’offerta irrinunciabile. Trenta milioni di euro a stagione per 5 anni, più corposi bonus a seconda delle prestazioni che i nerazzurri offriranno in occasione del Mondiale per Club, altra vetrina internazionale che vedrà i nerazzurri tra i protagonisti. L’accordo con Betsson porterà sicuramente a una separazione con Leovegas, sfumerà dunque una partnership da circa 5 milioni di euro, ma anche questo tema è stato affrontato, così come quello di e-Bay, altro sponsor che a giugno saluterà. L’accordo con Betsson guida l’Inter nella dimensione che il club di viale della Liberazione mira a raggiungere, alzando il valore della maglia e portandolo a un livello superiore in Italia, dove solo la Juventus con Jeep potrà vantare ricavi migliori.