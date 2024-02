Inter, buone notizie dall’infermeria: Frattesi si allena senza dolore ad Appiano

Pasquale Guarro

Giornata di riposo per l’Inter di Inzaghi ma questa mattina ad Appiano erano presenti 6 calciatori: Calhanoglu, Thuram, Sensi, Acerbi, Cuadrado e Frattesi, con quest’ultimo che ha dato segnali incoraggianti. Lavoro a parte per tutti i presenti, come spiegato da Inzaghi rientreranno tra la prossima partita e quella contro il Bologna, ma c’era un pizzico di apprensione per l’ex Sassuolo, ieri sera uscito pochi minuti dopo il suo ingresso in campo.



NESSUN DOLORE - La novità importante è che Frattesi oggi sta molto meglio, non sente dolore e se questo stato dovesse persistere anche domani, l’Inter non provvederà a sottoporlo a visite mediche. Se invece dovesse tornare ad avvertire anche il minimo fastidio, si procederà con gli esami del caso. Per adesso Frattesi si allena a parte e senza dolore, una buona notizia per Simone Inzaghi.