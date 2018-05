Nella riunione di mercoledì sera Luciano Spalletti e la società nerazzurra hanno parlato del futuro e programmato la strategia di mercato. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come il tecnico toscano abbia chiesto di trattenere i big.



“Nella riunione di mercoledì in sede Spalletti e la dirigenza hanno concordato sulla necessità di raggiungere la parità di bilancio richiesta dall’Uefa facendo plusvalenze con i giocatori del vivaio o che non rientrano nei piani, non cedendo i pezzi pregiati che costituiscono l’ossatura della squadra”.