L’argomento è ormai archiviato da mesi, nel senso che non sembra assolutamente in discussione il rinnovo della dirigenza nerazzurra. Marotta, Antonello, Ausilio, Baccin e Samaden hanno raggiunto l’intesa con Zhang, ma per adesso sulla parola, nel senso che dalla Cina i contratti non sono ancora arrivati. Il nuovo accordo prevede per tutti una scadenza fissata al 2024, ma la firma è slittata almeno un paio di volte.



L'ATTESA - L’ultima a ridosso delle festività natalizie, quando a Milano sembrava potesse arrivare Steven Zhang, poi bloccato a Nanchino dal rigido protocollo Covid previsto dalla Cina. Mancato viaggio che ha cambiato i piano e, forse, rallentato un po’ il tutto, anche se il dialogo tra le parti è quotidiano e Steven ha più volte fatto capire che la proprietà è pronta a soddisfare le richieste del management, che però adesso attende l’arrivo dei contratti in viale della Liberazione, in massima serenità.