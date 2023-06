La finale di Champions League tra Manchester City e Inter si avvicina e Francesco Acerbi si ritroverà di fronte Erling Haaland: come si ferma l'attaccante norvegese? Il difensore nerazzurro ha risposto così a TNT Sports BR: "E' un grandissimo bomber, ha dimostrato di essere l'attaccante centrale più forte assieme a Benzema - le sue parole -. Come tutti i grandi giocatori, si ferma di squadra. Siamo arrivati qua in finale non per il singolo, ma perché siamo stati coesi".



L'INTER SI ESALTA NELLE GRANDI PARTITE - "Abbiamo vinto due finali, ci aspetta la terza, ma anche loro ne hanno vinte due. Arrivare fino a qua è bello, non vincere sarebbe un peccato enorme. Quando fai grandissime partite, possono arrivare grandissime gioie, ma anche grandissime delusioni. Bisogna saperlo, questa cosa ci deve dare una carica in più".



COME SAREBBE LA PARTITA PERFETTA? - "Non mi interessa, basta alzare la Coppa. Come si vince, si vince. Tu pensi a come potrebbe andare, hai emozioni contrastanti, vincere sarebbe la cosa più bella al mondo".