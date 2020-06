Christian Eriksen è pronto a ricevere una maglia da titolare per la sfida di Coppa Italia contro il Napoli. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come Conte sia disposto a modificare i principi tattici della sua Inter per consentire al centrocampista di esprimersi al meglio.



“L’Inter riparte da Eriksen. Il danese, infatti, sarà la grande novità nell’Inter che tornerà in campo a distanza di 3 mesi e spiccioli dall’ultima gara ufficiale. Non più riserva quindi, come gli era sempre capitato in campionato, ad eccezione del match con l’Udinese, ma titolare. E’ questa l’indicazione emersa dall’ultima settimana abbondante di lavoro alla Pinetina, con tanto di correzione di modulo. Già perché l’impianto base “contiano” non sarà più il classico 3-5-2, ma il 3-4-1-2. Insomma, l’idea è proprio quella di mettere l’ex-Tottenham nelle migliori condizioni di esprimersi”.