Intervenuto alla Bobo tv, l'ex difensore dell'Inter, Lele Adani, ha espresso la propria opinione in merito al nuovo acquisto dei nerazzurri, Robin Gosens.



“Nel secondo tempo ho guardato solo Gosens, come si riscaldava. Ha fatto 35 scatti prima di entrare, andava a duemila. Non sorride, non parla, era già in campo nel riscaldamento. Per lui Inter-Salernitana era già la partita della vita. La prestazione l’ha fatta durante il riscaldamento. Esulta come se avesse fatto gol lui e mentre gli altri si abbracciavano, è tornato nella sua metà campo come un soldato. Che atteggiamento... È veramente un grande acquisto per gamba, tecnica e serietà. 10 gol e 10 assist, è un giocatore così. Ha fatto l’assist al debutto. Gasp non lo vedeva benissimo all’inizio, ma è incredibile”.