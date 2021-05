Daniele Adani, ex difensore dell'Inter, parla in diretta su Twitch alla Bobo tv del futuro dell'attaccante nerazzurro Lautaro Martinez: "C'erano 2 squadre, Dortmund e Atletico 2 anni fa. Lui ha scelto l'Inter, grazie all'intermediazione Zanetti-Milito. Lautaro può andare ovunque, può giocare in più contesti".