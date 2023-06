Kalidou Koulibaly lascerà il Chelsea, ma a differenza di quanto ipotizzato soltanto una settimana fa, non sarà per approdare all'Inter, bensì per sposare l'ennesimo progetto, economico, di un club arabo, l'Al-Hilal, piombato con fior fior di quattrini sull'ex-Napoli. Il club nerazzurro guarda comunque in casa Blues per il mercato dei difensori e ha messo nel mirino Trevoh Chalobah, già trattato la scorsa estate e rappresentato dagli stessi agenti di Lukaku.