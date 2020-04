Addio a sorpresa, nelle giovanili dell'Inter. Willy Gnonto, stellina del calcio italiano e del vivaio nerazzurro, lascia il club in cui è cresciuto per trasferirsi allo Zurigo, in Svizzera. Classe 2003, grande protagonista all'ultimo Mondiale Under 17, dove è stato chiamato per sostituire Sebastiano Esposito e dove ha realizzato 3 gol nella fase a gironi, con gli Azzurrini che poi sono stati eliminati ai quarti del Brasile, Gnonto, nato a Verbania, origini ivoriane, dalla prossima stagione sarà un nuovo giocatore dello Zurigo.



IL COMUNICATO - Questo quanto comunicato dal club svizzero: "​Già prima dello scoppio della crisi da coronavirus, l’FC Zurico aveva parlato con il giovane attaccante Degnand Wilfried Gnonto. Ieri è stato completato il suo trasferimento, che avverrà nella prossima stagione. Arriverà dall’Intere firmerà un contratto sino al 2023. Non è ancora dato sapere quando si potrà trasferire fisicamente a Zurigo, vista la crisi”. Una storia che finisce, una pronto a iniziare per Gnonto.