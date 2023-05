L'avventura di Milan Skriniar all'Inter è giunta al capolinea, con il difensore slovacco che passerà al Paris Saint-Germain a partire dal prossimo 1 luglio a parametro zero: secondo quanto riportato da Gazzetta.it il classe 1995, che si è operato a Bordeaux, rientrerà ad Appiano per completare il recupero post intervento, ma difficilmente rientrerà in campo quest'anno.



UNICA SPERANZA, POI IL PSG - L'unica possibilità di rivederlo in nerazzurro è la finale di Champions League di Istanbul del 10 giugno, anche se dopo tre mesi di stop vederlo in campo sarebbe comunque molto complicato. L'accordo col Paris Saint-Germain, un contratto pluriennale con un ingaggio da 9 milioni di euro netti più bonus, è cosa fatta ormai da diversi mesi, dopo aver respinto gli ultimi tentativi del club nerazzurro di prolungare il contratto in scadenza in questo 2023