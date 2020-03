Conte ha il compito di tenere alta la concentrazione ad Appiano Gentile, dove la squadra, in questi giorni, vive un clima di incertezza dovuto all'emergenza Coronavirus e ai continui cambi di fronte della Lega Calcio, dimostratasi assolutamente inadeguata nell'affrontare la questione. Tuttavia Conte può prendere esempio da Mourinho per compattare il gruppo, magari riprendendo quel vecchio concetto sul "rumore dei nemici”. Di seguito quanto scrive a riguardo la Gazzetta dello Sport.



“Il controllo totale che il tecnico pretende da staff e società dovrebbe evitare che la squadra sia eccessivamente coinvolta in discorsi extra-campo. Al resto penserà lui, cercando di trasformare questo grande caos e difficoltà crescenti in uno stimolo, in un’occasione ulteriore per compattare il gruppo nel “noi contro tutti” che già fece la fortuna di Mourinho. È quello che il portoghese chiamava «il rumore dei nemici» : può disturbare, ma può anche esaltare”.