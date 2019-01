Il Corriere della Sera parla del mercato nerazzurro e spiega come Marotta, dopo aver quasi del tutto definito il colpo Godin, potrebbe interessarsi a un altro parametro zero.



“Resta da capire se il neo ad dei nerazzurri, impegnato nella cessione di Miranda che dopo aver rifiutato destinazioni brasiliane ora ha offerte dalla Cina, spingerà subito per chiudere un altro parametro zero tenuto sotto osservazione: si tratta del centrocampista eclettico 28enne, Hector Herrera del Porto”.