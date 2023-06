Adriano non ha dimenticato l'Inter. Sul suo profilo Instagram, l’ex attaccante ha postato una sua scommessa per la finale di Champions League 2022/2023 tra Manchester City e Inter. L’Imperatore è convinto della vittoria dei nerazzurri e ha investito ben 10.000 reais brasiliani (poco meno di 2.000 euro) sulla squadra di Inzaghi. In caso di vittoria, Adriano incasserebbe 75mila reais brasiliani, l’equivalente di 14mila euro.