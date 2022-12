L'Inter non molla la presa su Yunus Musah, è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“La vetrina mondiale ha fatto tendere le antenne del club, sempre a caccia di affari futuribili a costi contenuti. In questa lista da subito è finito in cima Yunus Musah, classe 2002 uscito agli ottavi con gli Usa e in crescita verticale nel Valencia di Gattuso. C’è l’intenzione di bussare alla porta degli spagnoli per verificare un possibile incastro. La via, stretta, passerebbe da un prestito, con riscatto solo dalla stagione 2023-24"