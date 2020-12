Papu Gomez è un nome da non trascurare per l'Inter ma al momento attuale è un'operazione che i nerazzurri non possono portare avanti. La Gazzetta dello Sport spiega il perché.



“Intanto a Bergamo il caso Papu Gomez è tutt’altro che risolto. I Percassi lo valutano 10 milioni di euro e a quelle cifre il management del presidente Steven Zhang non è certamente interessato. Ma questa è una vicenda particolare, probabilmente con tempi lunghi. E l’opzione interista (sullo sfondo) non va trascurata”.