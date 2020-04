Marcelo Brozovic è uno dei giocatori dell’Inter che ha più mercato. Del croato ne ha parlato il suo agente, Miroslav Bicanic, a Sportske Novosti: “Brozovic è attualmente il giocatore croato che suscita maggiore attrazione sul mercato; è nel pieno della sua maturità, ha tutte le qualità che servono; ma non possiamo prendere una decisione sulla prossima stagione prima della seconda metà di giugno a causa della crisi del Coronavirus. Un suo trasferimento con la clausola rescissoria (da 60 milioni di euro, ndr) potrebbe però avvenire nel periodo dall'1 al 15 luglio, come del resto è scritto sul contratto”.



NON CI SI SBILANCIA - Tanti club sono stati accostati all’ex Dinamo Zagabria, Liverpool e Real Madrid su tutti. Ma sul futuro, sui club e sul rinnovo con l’Inter, l’agente di Brozovic non si vuole sbilanciare: “Abbiamo concordato di agire con discrezione, dando al pubblico meno informazioni possibile fino a quando avremo la soluzione definitiva”.