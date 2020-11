Michele Di Gregorio, portiere del Monza, è di proprietà dell'Inter. Queste le parole del suo agente, Carlo Alberto Belloni, a PianetaSerieB: "Se dobbiamo parlare di obiettivi a lungo raggio, l’abbiamo sempre detto e non ci nascondiamo oggi: l’obiettivo è quello di tornare a giocare nell’Inter. Michele ci è cresciuto da quando ha 6 anni e abbiamo prolungato per altri 4 anni con i nerazzurri. Anche loro, quindi, hanno la consapevolezza di avere in grembo un portiere di assoluta prospettiva".