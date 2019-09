Andrew Gravillon, difensore di proprietà dell'Inter ora in prestito all'Ascoli, ha salutato il Sassuolo per tornare in Serie B. Queste le parole del suo agente, Oscar Damiani, a FcInterNews.it: "Al Sassuolo c’era molta concorrenza: negli ultimi giorni di mercato il club neroverde ha operato in entrata anche nel reparto difensivo. Il giocatore, dunque, ha visto che c’era poco spazio ed ha fatto questa scelta, avallata da noi e dall’Inter. Il prestito ad Ascoli? Sì, il giocatore ha preferito fare un passo indietro, con l’obiettivo di giocare da titolare a soli 21 anni in serie B, per continuare il suo percorso di crescita: per un ragazzo giovane meglio fare un altro anno da titolare in B che la riserva in A".