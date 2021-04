L'Inter va come un treno verso il suo diciannovesimo scudetto, guidata da Conte, con una difesa che non subisce più gol e un Lukaku trascinatore. Nella mente nerazzurra, però, un piccolo rimpianto c'è: un rimpianto che si chiama Champions, dalla quale sono stati eliminati alla fase a gironi. E della Champions ha portato l'agente di Achraf Hakimi, Alejandro Camano, a Radio Kiss Kiss: "La strada per lo scudetto è tracciata, i punti di distacco consentono di lasciar pensare al meglio per l'Inter. Conte ha tanti meriti, è arrivato il gioco. Giocasse oggi la Champions, l'Inter potrebbe arrivare in fondo con qualità, forza e meccanismi".