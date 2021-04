Conte nel post partita ha voluto sottolineare l’importanza del gruppo, di quanto questa unione d’intenti abbia portato una squadra che lottava per il quarto posto a macinare risultati positivi con una continuità a noi sconosciuta da anni.Conte fa bene a elogiare il gruppo, perché nonostante in questa squadra ci siano 2-3 giocatori che spostano gli equilibri, il vero motore consiste nella forza di ogni giocatore che scende in campo.Per fare un esempio non avrei mai immaginato a inizio anno di essere seduto davanti allo schermo del mio computer pronto a elogiare le prestazioni e il comportamento diCredevo che il croato avesse ormai dato alla causa e che in questa squadra fosse un corpo estraneo senza voglia di applicarsi e sacrificarsi per l’obiettivo finale.Mi sbagliavo di grosso e la mia stima nei suoi confronti è cresciuta molto.Mi sono sbagliato anche su. A volte quando si discuteva dei nuovi acquisti di questa stagione me lo dimenticavo. Parlavo die senza volerlo dimenticavo Matteo.Si purtroppo per me lo consideravo un acquisto di contorno, un buon jolly utile in caso di emergenza ma non un titolare garante di corsa, sacrificio, giocate e qualche gol in una squadra con ambizioni di vittoria finale.Non sono stato mai più felice di essermi sbagliato e di grosso pure.Matteo gioca a sinistra, destra e come centrale di difesa senza mai deludere.Si può ovviamente dire chea 21 anni è un prospetto incredibile e che a breve sarà un top affermato in Europa ma ogni volta che ha giocato Darmian al suo posto non mi sono accorto della differenza.Contro il Cagliari al momento dei cambi Conte infatti non ha rinunciato all’ex Manchester Utd all’ingresso di, ha spostatoa sinistra venendo da lui ripagato con il gol decisivo su assist proprio del marocchino.Per questo dico che questa squadra è l’Inter di tutti, perché i risultati che sta ottenendo sono merito dell’applicazione e dell’impegno generale., forse è vero, la grande squadra ha anche bisogno di grandi campioni che ne catalizzino il gioco e che facciano la differenza ma anche loro, senza i compagni alle spalle, non riuscirebbero ad esaltare le proprie qualità fino in fondo.E qui nasce il mio rifiuto della definizione di “bel gioco”. Al di là che il bel gioco assoluto non esiste e che, purtroppo per i critici estremisti, è un concetto prettamente soggettivo (non è bello ciò che è bello ma ciò che piace mi hanno detto fin da piccolo)I ragazzi sono compatti, uniti, ti trasmettono sicurezza, sanno cosa possono fare e cosa no nei vari momenti di ogni partita, non sbandano, giocano l’uno per l’altra con la consapevolezza che per ottenere un obiettivo si deve lavorare insieme., chealza il livello,diventa un top,torna invece ad essere un top,si sacrifica,sono spesso decisivi e via dicendo. Non posso parlare di tutti ma ovviamente è come se l’avessi fatto.Questa è l’Inter di Conte, se volete dire che è brutta fatelo tanto è tutto soggettivo, a me piace così com’è anche se il lavoro non è ancora finito.