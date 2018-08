Il mercato in entrata è chiuso ormai da due settimane, quello in uscita no per le squadre italiane e tra le squadre più attive per sfoltire il proprio organico c'è l'Inter. Con la situazione Joao Mario tuttora in evoluzione, il prossimo a fare i bagagli per trovare maggiore continuità d'impiego sarà l'attaccante francese classe '98 Yann Karamoh, a un passo dal ritorno in patria e al trasferimento in prestito al Saint-Etienne.



La conferma arriva dal suo agente Oscar Damiani, che ha parlato in questi termini a fcinternews.it: "La trattativa è ben avviata, ora vediamo i club cosa decideranno. C’è il benestare del giocatore di andare al Sain Etienne: avrebbe più spazio per giocare".