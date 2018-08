Doveva essere la sua estate, da protagonista sul mercato. Lorenzo Pellegrini invece è rimasto alla Roma: la Juventus ci ha pensato e provato a lungo, poi ha scelto di investire in altri ruoli anche per questione di rapporti. Ma anche l'Inter si era attivata in gran segreto su questo classe '96 che vuole trovare spazio nella nuova Roma di Eusebio Di Francesco: nulla di fatto, eppure la sua clausola rescissoria da 30 milioni circa rimane valida al momento anche per la prossima estate. Un'occasione che il ds nerazzurro Ausilio ha memorizzato bene, perché Lorenzo piace molto all'Inter proprio come ai bianconeri.



CONTROMOSSA ROMA - La Roma non ha però alcuna intenzione di privarsi di Pellegrini, men che meno a quelle condizioni economiche. Ecco perché Monchi sta studiando una strada che possa portare a rimuovere la clausola rescissoria, ritoccando l'ingaggio dell'ex Sassuolo su cui c'è la fila, anche club inglesi che seguono Pellegrini da tempo. L'Inter di certo investirà nelle prossime finestre di mercato su un centrocampista giovane e di talento, Pellegrini piace tantissimo, la Roma vuole blindarlo e trattenerlo, in caso contrario Monchi vorrebbe comunque fissare in prima persona il prezzo e non passare dalla clausola. Saranno settimane di dialoghi e trattative con l'agente da parte della Roma, l'Inter aspetta e non dimentica Lorenzo. Che adesso ha voglia solo di mettersi in mostra in giallorosso.