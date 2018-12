Due gol in campionato, tante panchine e qualche polemica. Non sua, ma del papà. Lautaro Martinez, numero 10 dell'Inter, non riesce a trovare il campo con continuità nella sua esperienza all'Inter, prima stagione fuori dalla sua Argentina. Della situazione ne ha parlato Alberto Yaque, uno dei rappresentanti dell'ex Racing Avellaneda, a Radio Sur, partendo dalla sua possibilità di restare in Argentina in fase di trattativa la scorsa estate: "Era impossibile, era un tema del quale si era già parlato. Gli stessi tifosi del Racing avevano espresso questo desiderio, ma era già tutto deciso e sapevamo fosse impossibile".



E' COMPLICATO - "Lui è un ragazzo che ha una personalità incredibile, tutto quello che gli viene chiesto lo fa. Questo è un tema difficile, sono stato tre mesi a Milano e posso dire che avere un giocatore come Lautaro e concedergli poco spazio in campo è complicato. Per fortuna, di recente ha giocato una partita intera ed è riuscito anche a segnare: non tutti riescono, è difficile che un giocatore possa avere un'opportunità così. Dico che è complicato tenerlo in panchina perché sai che il centravanti titolare è il capocannoniere della Serie A. Però ora la sta prendendo meglio, e sta cercando di superare questa tormenta. Si sa che uno vuole giocare sempre, specie sapendo che lo puoi fare"